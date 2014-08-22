Оригинальные тематические иллюстрации

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Закрыт13 заявок213 просмотров

Необходимо сделать проект по определённой тематике связанной с казаками. Нужны несколько изображений казаков выполненных в юмористическо-карикатурном стиле в сценах из их казачей жизни (шинок, лошади, война и т.д)

11 лет назад
foodexpert
Сергей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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