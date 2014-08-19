Сделать векторное изображение

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Закрыт7 заявок223 просмотра

Необходимо нарисовать приложенное изображение в векторе. Если конечный результат будет отличаться от оригинала - просьба сразу это указать визуально, на живом примере. Оставляю за собой право забраковать не похожее на оригинал изображение, потому прошу браться тех кто уверен в своих силах. В заявках прошу указать срок и цену.

11 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 минут назад

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Нет заявок фрилансеров