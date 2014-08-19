Нужно отрисовать из фотографий машин их векторные копии (контуры). Это в итоге станет раскраской для мальчиков. Первая партия — 3 картинки Пример фото: http://www.bmw.ru/_common/shared/newvehicles/x/x5/2013/showroom/gallery/_img/1920x1200/BMW-X5_wallpaper_1920x1200-Nr.10.jpg?download=true Пример итога: http://magic-coloring.com/ru/main/image/transportation_coloring_pages/bmw_cars_coloring_pages/bmw_cars_coloring_pages_9.htm ...
Сделать векторное изображение
Необходимо нарисовать приложенное изображение в векторе. Если конечный результат будет отличаться от оригинала - просьба сразу это указать визуально, на живом примере. Оставляю за собой право забраковать не похожее на оригинал изображение, потому прошу браться тех кто уверен в своих силах. В заявках прошу указать срок и цену.
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