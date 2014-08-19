Сделать векторное изображение

Необходимо нарисовать приложенное изображение в векторе. Если конечный результат будет отличаться от оригинала - просьба сразу это указать визуально, на живом примере. Оставляю за собой право забраковать не похожее на оригинал изображение, потому прошу браться тех кто уверен в своих силах. В заявках прошу указать срок и цену.