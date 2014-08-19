Ищу партнера для создания обучающего центра

Здравствуйте.

Ищу партнера для создания обучающего центар по компьютерной графике.

На данный момент есть проект Techcourses.ru (Курсы AutoCAD и т.д.)

Ищу именно партенера, а не человека на разовый заказ. Требуется человек, который может сделать качественную визуализацию в 3DMax. Направление - Архитектура. Соответственно, обучать нужно будет этому же.

Более конкретные условия и подробности вышлю кандидатам.

Самое главное условие - желание построить проект с нуля (почти с нуля), без гонки за сиюминутными заработками.

Детальные условия в приложении.

Пишите ваш скайп, если проект заинтересовал.

P.S. Если вы хотите просто поработать ради денег, проходите дальше.