Доброго времени суток. Нужно нарисовать шапку для сайта размера 1920х390px, по графике должно быть нарисовано как тут: http://isif-life.ru/ Но рисовать придётся с нуля всё, со всем другое место и ...
Нужно сделать дизайн строений(фэнтези-онлайн-игра)
Нужно отрисовать несколько зданий в стиле фэтези для онлайн-игры.
Обязательно укажите бюджет проекта в USD!
Примеры:
типо остров - кусок земли порящий в воздухе, на черном фоне можно попроще дитализацией
размер W550 - H450 это как фон будет, на него по мере строительства будут накладывать небольшие иконки-строения
типо, только в стиле фентези все.
по строениям
На данном этапе:
Забор вокруг города
Город без строений
Строения
Главное здание
Кузница
Алтарь или Башня магии
Колодец
Арена
Guild room
Тайник - Амбар
Банк
Можно сначала поработать по эскизам, потом уже на чистовую.
В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.
Оплата - по факту, WMZ или unistream.
Заявки фрилансеров
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