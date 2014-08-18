Нужно сделать дизайн строений(фэнтези-онлайн-игра)

Нужно отрисовать несколько зданий в стиле фэтези для онлайн-игры.

Обязательно укажите бюджет проекта в USD!

Примеры:

типо остров - кусок земли порящий в воздухе, на черном фоне можно попроще дитализацией

размер W550 - H450 это как фон будет, на него по мере строительства будут накладывать небольшие иконки-строения

типо, только в стиле фентези все.

по строениям

На данном этапе:

Забор вокруг города

Город без строений

Строения

Главное здание

Кузница

Алтарь или Башня магии

Колодец

Арена

Guild room

Тайник - Амбар

Банк

Можно сначала поработать по эскизам, потом уже на чистовую.

В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.

Оплата - по факту, WMZ или unistream.