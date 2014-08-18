Нарисовать изображение с нуля

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок271 просмотр

Доброго времени суток.

Нужно нарисовать шапку для сайта размера 1920х390px, по графике должно быть нарисовано как тут: http://isif-life.ru/

Но рисовать придётся с нуля всё, со всем другое место и других людей. Так же придётся рисовать лица людей...

Кто уверен в своих силах и готов взяться за работу пишите, скину подробное Тех.Задание :)

З.Ы. Изображение должно быть приблизительно к естественному(приблизительно к реалистичному изображению)

11 лет назад
effJkeee
Евгений 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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