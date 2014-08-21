Нарисовать схему проезда

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок422 просмотра

Качественно нарисовать схему проезда.

На выходе - файл .psd

11 лет назад
dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад
$50
3 дня
Специалист высокой квалификации, работает быстро и качественно. Рекомендую!
Своевременная оплата, всегда на связи, владеет технической частью.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать дизайн строений(фэнтези-онлайн-игра)

    Нужно отрисовать несколько зданий в стиле фэтези для онлайн-игры. Обязательно укажите бюджет проекта в USD! Примеры: типо остров - кусок земли порящий в воздухе, на черном фоне можно попроще ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать "картонность" с изображения

    Необходимо убрать характерную "картонность" с изображения. Интересует именно область треугольника. Планируем использовать изображение в видео. Там чётко проявляется на каком материале оно изображено. Нужно убрать этот эффект, чтобы было видно само изображение, а не ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Красивая карта Древней Руси и не только...

    Для исторического факультета ДЮШ нужны несколько иллюстраций на тему Древняя(Киевская) Русь. Приглашаем художника на работу со сдельной оплатой. Подробности при переписке. С уважением, Наталья.

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн шаблона почтовой рассылки.

    $250

    Для базы отдыха. Верстка в html не обязательна, не более чем желательна. Письмо должно быть первым шагом к приключению - дизайн должен передавать атмосферу приключения, полусказочного места на лоне природы, легкое фентези. ...

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать треугольник

    Необходим образ треугольника, можно готовое изображение. Оттенки рисунка должны быть чёрно-зелёными. треугольник чёрный с зелёным контуром, посреди око. Вокруг чёрный дым. Примеры от которых можно оттолкнуться в ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентация для компании

    Требуется разработка дизайна презентации для компании. 20 слайдов, есть бренд бук, есть текст презентации. Необходимо вместо кучи текста переработать текст с инфографикой и сделать наглядные картинки, чтобы было без ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать детскую книжку-расскраску

    $500

    Задача - сделать детскую книжку для раскрашивания. 52 рисунка черно-белых, животные, рисовать с цветных персонажей, чтобы было похоже. С простым фоном их обитания: небо, деревья и пр., что тоже можно было бы раскрашивать. Пример ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад