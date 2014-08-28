Добавить головной убор в векторный рисунок

В готовый векторный рисунок sova1.eps, необходимо:

1. добавить в виде двух-трех штрихов (нарисовать) изображение graduated cap (конфедератки), таким образом, чтобы не испортить минимализм и концепцию оригинального изображения.

2. sova1 должна быть стилизацией sova2 (преподавателя).

3. образ sova1 не должен получиться образом полицейского или военного.

3. выполнить отражение sova1 по горизонтали.

4. выполнить отражение sova2.eps по горизонтали, переделать тень от фигуры при источнике света справа снизу.

5. в файлах даны примеры как я вижу сделанную работу, но нужно сделать намного профессиональнее (разворачивать ухо или не разворачивать - не принципиально).

6. рисунок sova1 нужен для вырубки (пример в файле vyrubka.jpg) в стали или бумаги.

Результат работы в виде 3-х файлов .eps : sova1-left.eps, sova1-right.eps, sova2-left.eps.

Оригинальные файлы sova1.eps и sova2.eps высылаю исполнителю по е-майлу.

P.S. поймите меня правильно:

Этот проект не для исполнителей, которые выполнят работу copy-paste используя готовое изображение конфедератки с шатерстока и подгонкой её размера в AdobeIllustartor.