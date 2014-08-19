Перевести .cdr в .psd

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Завершен7 заявок203 просмотра

Нужно перевести логотип из Корела в .psd-формат.

11 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$5
1 день
Оперативно и качественно. Рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
#1
Иллюстрации и Рисунки