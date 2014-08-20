Отрисовать в вектор

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок249 просмотров

Здравствуйте, необходимо нарисовать иллюстрацию по скетчу, без текста.

Катер с брызгами алмазов, файл прикрепил.

11 лет назад
bromedia
Давид 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

McLess
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
11 лет назад
$20
1 день
Работа была выполнена быстро и качественно! Рекомендую!!!
Не откажусь и от дальнейшего сотрудничества

Заявки фрилансеров

McLess
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
11 лет назад