Здравствуйте. Ищу партнера для создания обучающего центар по компьютерной графике. На данный момент есть проект Techcourses.ru (Курсы AutoCAD и т.д.) Ищу именно партенера, а не человека на ...
Отрисовать в вектор
Здравствуйте, необходимо нарисовать иллюстрацию по скетчу, без текста.
Катер с брызгами алмазов, файл прикрепил.
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