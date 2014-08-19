Отрисовать из фото в вектор 3 картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок255 просмотров

Нужно отрисовать из фотографий машин их векторные копии (контуры). Это в итоге станет раскраской для мальчиков. Первая партия — 3 картинки

Пример фото:

http://www.bmw.ru/_common/shared/newvehicles/x/x5/2013/showroom/gallery/_img/1920x1200/BMW-X5_wallpaper_1920x1200-Nr.10.jpg?download=true

Пример итога: http://magic-coloring.com/ru/main/image/transportation_coloring_pages/bmw_cars_coloring_pages/bmw_cars_coloring_pages_9.htm

Срок — 1 день.

11 лет назад
Eisen1987
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров