Улитка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок1577 просмотров
#1$50

Нужен рисунок очаровательной улитки, движущейся по дороге (можно на автомобильных колесиках), рисунок должен быть очень позитивным, с юмором. Улитка улыбается и подмигивает, размер рисунка 20*20 см. Полноцвет,для печати на плотной ткани.

11 лет назад
aaapostolova
Анастасия 
49 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Победитель конкурса

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1

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