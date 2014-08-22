Надо изменить эту картинку http://rghost.ru/57614224.view Чтобы не была похожа. Можно изменить цвет, узоры, концы, но размеры такие же.
Улитка
Нужен рисунок очаровательной улитки, движущейся по дороге (можно на автомобильных колесиках), рисунок должен быть очень позитивным, с юмором. Улитка улыбается и подмигивает, размер рисунка 20*20 см. Полноцвет,для печати на плотной ткани.
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