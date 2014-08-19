Отрисовка фонов и сцен

Для проекта требуются иллюстраторы 2 человека. Работа срочная и ограничена 5 днями + срочнодоработки. В задачу входит рисование сцен с фонами и персонажами, для дальнейшей анимации на флеше. Требования: Работа в режиме дедлайн. Иллюстратор ai. Понимание принципов иллюстрирования под анимацию. Высокий уровень скорости и качества. Оплата труда достойная.

от вас: стоимость рабочего дня + ссылки на похожие работы.

примеры графики https://vimeo.com/85821440

https://vimeo.com/67301869