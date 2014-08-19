Инфографика на существующем сайте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка168 просмотров

Добрый день!

Приглашаю специалиста (эксперта) по инфографике в проект "Наполнение инфографикой действующего сайта консалтинговой компании".

Цель проекта: провести анализ существующего сайта, выдать рекомендации по возможности применения инфографики.

еще раз повторю. цель проекта: выдать рекомендации по возможности применения инфографики на действующем сайте.

Рекомендации должны быть:

1. выданы в электронном виде (например в pdf файле)

2. с примерами применения инфографики на исходном сайте.

3. примеров должно быть не менее 30 шт.

4. в рекомендации включить свое ценовое предложение по стоимости работ по внедрению инфографики на действующем сайте.

Сроки выполнения работ: на усмотрение исполнителя (например 3-4 недели).

Бюджет: до 100 долларов США.

Оплата производится Заказчиком (мной) путем перечисления на WMZ кошелек Исполнителя.

11 лет назад
Capitan_
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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