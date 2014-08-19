Есть эскиз проекта (стол из композита, пластика, акрила, дсп), требуется нарисовать макеты в Corel на фрезеровку для изготовления стола.
Инфографика на существующем сайте
Добрый день!
Приглашаю специалиста (эксперта) по инфографике в проект "Наполнение инфографикой действующего сайта консалтинговой компании".
Цель проекта: провести анализ существующего сайта, выдать рекомендации по возможности применения инфографики.
еще раз повторю. цель проекта: выдать рекомендации по возможности применения инфографики на действующем сайте.
Рекомендации должны быть:
1. выданы в электронном виде (например в pdf файле)
2. с примерами применения инфографики на исходном сайте.
3. примеров должно быть не менее 30 шт.
4. в рекомендации включить свое ценовое предложение по стоимости работ по внедрению инфографики на действующем сайте.
Сроки выполнения работ: на усмотрение исполнителя (например 3-4 недели).
Бюджет: до 100 долларов США.
Оплата производится Заказчиком (мной) путем перечисления на WMZ кошелек Исполнителя.
Заявки фрилансеров
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