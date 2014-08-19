3D схема

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Закрыт8 заявок154 просмотра

Нужно нарисовать аналогичную схему в определенном стиле (не в том что в примере). Сразу указывайте сроки и цену плз. Всего схем будет несколько, но пока речь об одной самой сложной. На выходе нужен джепег.

11 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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