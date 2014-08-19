Перерисовать карандашом оленя

К проекту прикреплен эскиз (грубая обработка фотографии в фотошопе). Нужно его перерисовать карандашем с минимумом тонких штрихов. Печататься будет на серебряном пластике в формате кредитной карты. Также будет несколько доработок, т.к. в интернете не смог найти фото на 100% подходящее:

1. Дорисовать копыта.

2. Добавить немного невысокой травы под оленем и правее от него.

3. Заострить рога на концах.

В случае успеха будет похожий заказ на второе животное (либо кабан, либо медведь).

Срок выполнения - 3 дня, можно и дольше, если аргументация будет не как "сейчас мне влом".