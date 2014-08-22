Отрисовка двери

Доброго дня!

Нужно отрисовать дверь как на примере.

Исходник должен быть в PSD с раздельными слоями, чтобы была возможность заменить текстуру двери на другую, при этом элементы двери (петли, глазок, ручка и пр) , а так же филенки, тени и блики оставались нетронутыми при замене деревянной текстуры.

Размер 400 х 800 px.

Нужен пока только один экземпляр, при хорошем качестве работы продолжим сотрудничество.

Работы немного но нужно сделать красиво и качественно.

Предлагайте сроки и цены.