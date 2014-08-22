Нужен рисунок очаровательной улитки, движущейся по дороге (можно на автомобильных колесиках), рисунок должен быть очень позитивным, с юмором. Улитка улыбается и подмигивает, размер рисунка 20*20 см. Полноцвет,для печати на плотной ткани.
Отрисовка двери
Доброго дня!
Нужно отрисовать дверь как на примере.
Исходник должен быть в PSD с раздельными слоями, чтобы была возможность заменить текстуру двери на другую, при этом элементы двери (петли, глазок, ручка и пр) , а так же филенки, тени и блики оставались нетронутыми при замене деревянной текстуры.
Размер 400 х 800 px.
Нужен пока только один экземпляр, при хорошем качестве работы продолжим сотрудничество.
Работы немного но нужно сделать красиво и качественно.
Предлагайте сроки и цены.
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