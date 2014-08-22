Нарисовать паттерн для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок214 просмотров

Требуется нарисовать качественный паттерн для сайта свадебной тематики.

Интересует профессиональное и быстрое исполнение.

Нужно сделать 1 квадрат, который будет дублироваться.

Имеется определенный стиль, который нужно соблюсти.

Оплата по готовности 500 р., только на WM.

11 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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