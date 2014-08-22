Необходимо простенькое лого сайта (приложено) перерисовать в кривых (Corel Draw или AI).
Подправить эскиз рисунка
Нужно опытной рукой поправить пару косяков на эскизе человека, сделанным начинающим художником.
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