Подправить эскиз рисунка

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Закрыт8 заявок224 просмотра

Нужно опытной рукой поправить пару косяков на эскизе человека, сделанным начинающим художником.

11 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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