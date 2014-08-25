Векторный вариант изображения

К проекту прикреплен эскиз (грубая обработка фотографии в фотошопе). Нужно его перерисовать карандашем с минимумом тонких штрихов. Печататься будет на серебряном пластике в формате кредитной карты. Также будет несколько доработок, т.к. в интернете не смог ...