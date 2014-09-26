Всем привет! Нужно сделать картинку, тематика 1 сентября "День знаний" но направленный на дайвинг. Т.е. на картинке должен быть изображен дайвер(или кто угодно, но чтобы было как то соотносимо с дайвингом) поздравляющий с 1 сентября. ...
Перерисовка растра в вектор
Есть около 20 чертежей зданий, нужно просто перерисовать их в вектор, сложного ничего нету. Результат нужен в любом более менее используемом формате (AI, CDR, EPS, PDF и т.д). Отавляйте заявки где указывайте в каком формате сможете сделать, по оплате и срокам договоримся лично. Только заявки, в скайп и личку не смотрю.
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