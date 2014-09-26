Перерисовка растра в вектор

Елена получила сразу несколько разных задач, отнеслась к ним как неоспоримый профессионал и предоставила отличный результат своей работы. Хочу сказать что редко встречаю столь качественных людей как в отношении к работе так и в самом процессе. Буду заказывать и дальше у Пани Елены и всем рекомендую!