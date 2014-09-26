Перерисовка растра в вектор

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Завершен23 заявки408 просмотров

Есть около 20 чертежей зданий, нужно просто перерисовать их в вектор, сложного ничего нету. Результат нужен в любом более менее используемом формате (AI, CDR, EPS, PDF и т.д). Отавляйте заявки где указывайте в каком формате сможете сделать, по оплате и срокам договоримся лично. Только заявки, в скайп и личку не смотрю.

11 лет назад
vasyabucko
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
9 дней назад
11 лет назад
$5
1 день
Елена получила сразу несколько разных задач, отнеслась к ним как неоспоримый профессионал и предоставила отличный результат своей работы. Хочу сказать что редко встречаю столь качественных людей как в отношении к работе так и в самом процессе. Буду заказывать и дальше у Пани Елены и всем рекомендую!
прекрасный заказчик, всегда на связи, все вопросы решались максимально быстро и максимально доброжелательно. Моментальная оплата. С удовольствием буду работать с Василием и дальше

Заявки фрилансеров

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
9 дней назад
11 лет назад

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