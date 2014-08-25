Открытка/Картинка к 1 сентбря

Всем привет! Нужно сделать картинку, тематика 1 сентября "День знаний" но направленный на дайвинг. Т.е. на картинке должен быть изображен дайвер(или кто угодно, но чтобы было как то соотносимо с дайвингом) поздравляющий с 1 сентября. В аттаче картика для примера.