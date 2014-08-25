Открытка/Картинка к 1 сентбря

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Завершен3 заявки119 просмотров

Всем привет! Нужно сделать картинку, тематика 1 сентября "День знаний" но направленный на дайвинг. Т.е. на картинке должен быть изображен дайвер(или кто угодно, но чтобы было как то соотносимо с дайвингом) поздравляющий с 1 сентября. В аттаче картика для примера.

11 лет назад
Alex698
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на 5+. Великолепно! Рекомендую, да и сам не раз еще обращусь.
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Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
11 лет назад

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