Нужно сделать иллюстрацию, которая будет фоном на сайте. Сайт сделан из вот такого шаблона: http://skywarriorthemes.com/orizon/wp/

Соответственно, иллюстрация будет вместо той с планетой, которая сейчас на фоне сайта. Единственный момент, центральная часть сайта будет немного опущена от верха, соответственно, места для фона будет больше.

Что должно быть на иллюстрации?

1. 3 планеты и Солнце:

- зелёная, цветущая, добрая

- плохая, гнетущая, серая

- плохая, безжизненная, вредная

- Солнце

На каждой планете будет её название (текст), какой именно - в личной переписке, сейчас важно просто продумать место для него.

2. Центральный логотип с текстом "Битва за *название планеты*". Он должен быть по центру там, где сейчас "Orizon"

Итоговая иллюстрация должна быть в формате 1920*962.

Сначала нужно предоставить на утверждение эскиз, потом уже доработаете его.

Работаю по предоплате.