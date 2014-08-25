Есть около 20 чертежей зданий, нужно просто перерисовать их в вектор, сложного ничего нету. Результат нужен в любом более менее используемом формате (AI, CDR, EPS, PDF и т.д). Отавляйте заявки где указывайте в каком формате ...
Сделать иллюстрацию
Нужно сделать иллюстрацию, которая будет фоном на сайте. Сайт сделан из вот такого шаблона: http://skywarriorthemes.com/orizon/wp/
Соответственно, иллюстрация будет вместо той с планетой, которая сейчас на фоне сайта. Единственный момент, центральная часть сайта будет немного опущена от верха, соответственно, места для фона будет больше.
Что должно быть на иллюстрации?
1. 3 планеты и Солнце:
- зелёная, цветущая, добрая
- плохая, гнетущая, серая
- плохая, безжизненная, вредная
- Солнце
На каждой планете будет её название (текст), какой именно - в личной переписке, сейчас важно просто продумать место для него.
2. Центральный логотип с текстом "Битва за *название планеты*". Он должен быть по центру там, где сейчас "Orizon"
Итоговая иллюстрация должна быть в формате 1920*962.
Сначала нужно предоставить на утверждение эскиз, потом уже доработаете его.
Работаю по предоплате.
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