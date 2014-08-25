Нарисовать 10 рисунков прототипа. Детали после выбора исполнителя. Примеры добавил. Примерно такое нужно.
Прорисовка моделей техники
Необходимо нарисовать примерно 80-90 моделей техники. Пример http://mobilmotors.com.ua/
Заявки фрилансеров
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