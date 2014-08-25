Прорисовка моделей техники

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок206 просмотров

Необходимо нарисовать примерно 80-90 моделей техники. Пример http://mobilmotors.com.ua/

11 лет назад
Pinguin-Studio
43 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать иллюстрацию

    Нужно сделать иллюстрацию, которая будет фоном на сайте. Сайт сделан из вот такого шаблона: http://skywarriorthemes.com/orizon/wp/ Соответственно, иллюстрация будет вместо той с планетой, которая сейчас на фоне сайта. Единственный момент, центральная часть сайта ...

    WordPress
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перерисовка растра в вектор

    Есть около 20 чертежей зданий, нужно просто перерисовать их в вектор, сложного ничего нету. Результат нужен в любом более менее используемом формате (AI, CDR, EPS, PDF и т.д). Отавляйте заявки где указывайте в каком формате ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Открытка/Картинка к 1 сентбря

    Всем привет! Нужно сделать картинку, тематика 1 сентября "День знаний" но направленный на дайвинг. Т.е. на картинке должен быть изображен дайвер(или кто угодно, но чтобы было как то соотносимо с дайвингом) поздравляющий с 1 сентября. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Иконка для сайта

    Нужно нарисовать иконку для сайта. Иконка дорожного указателя. Размер 64 на 64. Формат png. Фон прозрачный. Пример в файле. Можно побольше табличек и сами таблички разноцветные. Бюджет 150 рублей. Оплата Яндекс.деньги

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать паттерн для сайта

    $50

    Требуется нарисовать качественный паттерн для сайта свадебной тематики. Интересует профессиональное и быстрое исполнение. Нужно сделать 1 квадрат, который будет дублироваться. Имеется определенный стиль, который нужно соблюсти. ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оригинальные тематические иллюстрации

    Необходимо сделать проект по определённой тематике связанной с казаками. Нужны несколько изображений казаков выполненных в юмористическо-карикатурном стиле в сценах из их казачей жизни (шинок, лошади, война и т.д)

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад