Нужно сделать иллюстрацию, которая будет фоном на сайте. Сайт сделан из вот такого шаблона: http://skywarriorthemes.com/orizon/wp/ Соответственно, иллюстрация будет вместо той с планетой, которая сейчас на фоне сайта. Единственный момент, центральная часть сайта ...
Создать рисунки прототипов
Нарисовать 10 рисунков прототипа. Детали после выбора исполнителя.
Примеры добавил. Примерно такое нужно.
Заявки фрилансеров
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