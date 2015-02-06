Создание интернет-магазина под ключ + SEO оптимизация

Создание интернет-магазина на движке Prestashop под ключ - 500$.

SEO оптимизация (дополнительная услуга) - 250$.

Опыт работы с Prestashop более 7 лет.

Что Вы получаете по завершению сотрудничества?

1. Уникальный дизайн.

2. Многофункциональность.

- заказ через корзину с регистрацией и без авторизации в 1 клик;

- онлайн формы оплаты Privat24, LiqPay, Webmoney;

- книга отзывов для сайта;

- модуль комментариев на странице товара;

- модуль вопросов/ответов;

- чат онлайн;

- слайд-шоу лучших предложений;

- полноценный импорт каталога товара;

- sms оповещение о новых заказах и многое другое.

3. SEO оптимизация сайта (дополнительная услуга).

SEO оптимизация сайта - 250$.

- подбор и прописывание ключевых запросов в тексте;

- прописывание Title и Meta тегов;

- структура friendly url для поисковиков;

- Google разметка страниц продуктов и т.д.

Тел: +38 (068) 126 06 36

Skype: pavelopanasyuk

Email: [email protected]

Буду рад сотрудничеству!