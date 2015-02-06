Создание интернет-магазина на движке Prestashop под ключ - 500$.
SEO оптимизация (дополнительная услуга) - 250$.
Опыт работы с Prestashop более 7 лет.
Что Вы получаете по завершению сотрудничества?
1. Уникальный дизайн.
2. Многофункциональность.
- заказ через корзину с регистрацией и без авторизации в 1 клик;
- онлайн формы оплаты Privat24, LiqPay, Webmoney;
- книга отзывов для сайта;
- модуль комментариев на странице товара;
- модуль вопросов/ответов;
- чат онлайн;
- слайд-шоу лучших предложений;
- полноценный импорт каталога товара;
- sms оповещение о новых заказах и многое другое.
3. SEO оптимизация сайта (дополнительная услуга).
SEO оптимизация сайта - 250$.
- подбор и прописывание ключевых запросов в тексте;
- прописывание Title и Meta тегов;
- структура friendly url для поисковиков;
- Google разметка страниц продуктов и т.д.
Тел: +38 (068) 126 06 36
Skype: pavelopanasyuk
Email: [email protected]
Буду рад сотрудничеству!