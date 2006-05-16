Отзывы заказчиков
$50
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18 лет назад
Непорядочный разработчик! Из-за обмана данного разработчика был провален важный проект. Фрилансер выставил свои сроки разработки, после окончания сроков начал затягивать окончание проекта, "кормить завтраками", обещать, что "на следующий день обязательно всё будет", затем начал выдумывать причины, ссылаться на учёбу, личную жизнь и т.п. В итоге, когда была определёна окончательная дата сдачи проекта, бесследно изчез, перестав отвечать на звонки и письма. Всем, кто ценит свою репутацию, не рекомендую работать с этим непорядочным человеком. Информация об обманщике. Ф.И.О.: Войтович Антон Юрьевич (ник: VojToshik) Место проживания: Украина, г. Киев Образование: незаконченное высшее (студент факультета кибернетики Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченка) Дата рождения: 20.06.1987 Стаж работы 1.Вычислительный центр Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченка (http://icc.univ.kiev.ua) Период работы: с марта 2005 до августа 2005 Должность: администратор серверного узла КНУ 2. Веб-студия Webkomora (http://webkomora.com.ua) Период работы: с сеньтября 2005 до декабря 2005 Должность: программист В даное время работает с одиночными заказами по разработке ПО и сайтов, а также преподавателем в Украинском физико-математическом лицее. (http://upml.univ.kiev.ua) E-mail: [email protected], [email protected] ICQ: 214414970 Мобильный: +380963969812