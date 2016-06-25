voloshinurij20

Павел voloshinurij20

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Система обработки претензий покупателей

    Нужна  обработки претензий покупателей для торговой площадки цифровах товаров с уведомлениями по jabber   Детали расскажу по скайпу  Обсуждение проекта голосом обязательно  НЕ ИНТЕРЕСНЫ  веб-студии ,только частные разработчики-программисты   Если сработаемся , то ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищу профи который владеет python

    Есть скрипт написанный на этом языке и нужно понят почему он некорректно работает  Писать только тем,кто сможет выполнить проект   ШАБЛОННЫЕ ОТВЕТЫ ТИПО " МЫ ПРОФИ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ-ПИШИТЕ ВСЕ СДЕЛАЕМ" БУДУТ ПРОИГНОРИРОВАНЫ

    Python
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Починить скрипт обменного пункта валют

    нужно поднять базу постгресс(непонятно почему -то вдруг упала),понять и исправить почему не работает парсинг курсов через тор с бейтсчейнжа.Плачу хорошо.Работа на моем компе через тимвивер доступ к серваку не даю.Прошу писать только профи, кто реально ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад