voloshinurij20

нужно поднять базу постгресс(непонятно почему -то вдруг упала),понять и исправить почему не работает парсинг курсов через тор с бейтсчейнжа.Плачу хорошо.Работа на моем компе через тимвивер доступ к серваку не даю.Прошу писать только профи, кто реально ...