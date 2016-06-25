voloshinurij20

Нужна обработки претензий покупателей для торговой площадки цифровах товаров с уведомлениями по jabber Детали расскажу по скайпу Обсуждение проекта голосом обязательно НЕ ИНТЕРЕСНЫ веб-студии ,только частные разработчики-программисты Если сработаемся , то ...
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть скрипт написанный на этом языке и нужно понят почему он некорректно работает Писать только тем,кто сможет выполнить проект ШАБЛОННЫЕ ОТВЕТЫ ТИПО " МЫ ПРОФИ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ-ПИШИТЕ ВСЕ СДЕЛАЕМ" БУДУТ ПРОИГНОРИРОВАНЫВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
нужно поднять базу постгресс(непонятно почему -то вдруг упала),понять и исправить почему не работает парсинг курсов через тор с бейтсчейнжа.Плачу хорошо.Работа на моем компе через тимвивер доступ к серваку не даю.Прошу писать только профи, кто реально ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад