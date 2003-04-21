vovachubenko

Володимир Чубенко vovachubenko

 
20 летУкраина/Долинская
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Владимир Чубенко. Графический дизайнер / Фрилансер

Я являюсь опытным графическим дизайнером, специализирующимся на создании логотипов, аватарок и обработке фотографий. За время своей карьеры я работал как в крупных компаниях, так и на фрилансе, что позволило мне получить уникальный опыт и навыки в сфере дизайна.

Навыки:

  • Создание логотипов

  • Создание аватарок

  • Обработка фотографий

  • Анализ и понимание требований клиентов

  • Внимательность к деталям

  • Креативность

Опыт работы: Фрилансер, с 2019-по настоящее время

  • Создание логотипов для малого и среднего бизнеса

  • Разработка аватарок для социальных сетей и игр

  • Обработка фотографий для сайтов и блогов

  • Работа с клиентами, понимание их требований

Я готов предоставить портфолио работ и рекомендации по запросу. Спасибо за рассмотрение моего резюме, и я надеюсь, что мы сможем сотрудничать в ближайшее время!

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