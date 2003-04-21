vovachubenko

Владимир Чубенко. Графический дизайнер / Фрилансер

Я являюсь опытным графическим дизайнером, специализирующимся на создании логотипов, аватарок и обработке фотографий. За время своей карьеры я работал как в крупных компаниях, так и на фрилансе, что позволило мне получить уникальный опыт и навыки в сфере дизайна.

Навыки:

Создание логотипов

Создание аватарок

Обработка фотографий

Анализ и понимание требований клиентов

Внимательность к деталям

Креативность

Опыт работы: Фрилансер, с 2019-по настоящее время

Создание логотипов для малого и среднего бизнеса

Разработка аватарок для социальных сетей и игр

Обработка фотографий для сайтов и блогов

Работа с клиентами, понимание их требований

Я готов предоставить портфолио работ и рекомендации по запросу. Спасибо за рассмотрение моего резюме, и я надеюсь, что мы сможем сотрудничать в ближайшее время!