vovachubenko

Мне нужен такой же софт https://disk.yandex.ru/d/XLfftvyQ0raNUA но он не рабочий его нужно справить, пароль от архива доступ к софту Логин: UserFree Пароль: UserFree Мне нужно чтобы вы справили этот скрипт, для публикации и авто регистрации ...
Володимир Чубенко vovachubenkovovachubenko
Я являюсь опытным графическим дизайнером, специализирующимся на создании логотипов, аватарок и обработке фотографий. За время своей карьеры я работал как в крупных компаниях, так и на фрилансе, что позволило мне получить уникальный опыт и навыки в сфере дизайна.
Навыки:
Создание логотипов
Создание аватарок
Обработка фотографий
Анализ и понимание требований клиентов
Внимательность к деталям
Креативность
Опыт работы: Фрилансер, с 2019-по настоящее время
Создание логотипов для малого и среднего бизнеса
Разработка аватарок для социальных сетей и игр
Обработка фотографий для сайтов и блогов
Работа с клиентами, понимание их требований
Я готов предоставить портфолио работ и рекомендации по запросу. Спасибо за рассмотрение моего резюме, и я надеюсь, что мы сможем сотрудничать в ближайшее время!
- Веб-программирование1 заявкаОткрыт2 дня назад
- $100
Сделать такой же сайт https://tgtraffic.pro , со всем функционалом.Веб-программирование17 заявокЗакрыт4 месяца назад
У меня есть скрипт telegram, мне нужно чтобы добавили доступ по ключу к этим функциямВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Вот точно такой, не один раз встречаю такие сайты, так что кто шарит в этой теме пишите. [url=https://bitvizz.com/]https://bitvizz.com/ [/url] Пример скам биржи👆🏻Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Мне нужно реферал бот телеграмм в котором пользователь при приглашении человека будет получать 0.10 UAH , должна еще быть обязательная подписка на канал чтобы пользоваться ботом в самом начале. Остальные детали обсудим уже когда выберу ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Мне нужно реферальный бот, за приглашения человека будет получать по 0.10 UAH , вывод так же чтобы был, принимаю что вывод будет не автоматическим но , чтобы администратору приходило сообщение про вывод и он отсылал ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Зробити бота для автопродажу інстаграм акаунтів які адмін буде добавляти сам, головне щоб був блога укр мові і в гривнях.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Мне нужен бот , в котором люди смогут продавать свои аккаунты Инстаграм по выставлений их цене, вывод , пополнение, все это должно быть! Канешно при покупке должен сразу показываться логин и пароль аккаунта который человек ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Вот пример сайта [url=https://zelenka.guru/]https://zelenka.guru/[/url] , только в этом сайте биржа всех соц сетей почти , а мне нужно только Инстаграм , чтобы люди регестрировались на сайте и выкладывали свои аккаунты Инстаграм для продажи , и валюта чтобы ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $1
Озвучить этот текст для рекламного ролика. Вас приветствует компания SELLINST!Ищете подходящие Инстаграм-аккаунты для своего бизнеса по выгодной цене? Тогда вы попали по адресу!У нас есть аккаунты, созданные в 2017 году, всего за 100 гривен. Чтобы приобрести ...Озвучивание33 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $2
Здравствуйте, я занимаюсь продажей Инстаграм аккаунтов , и мне нужно голос диктора для рекламы, текст не большой где то 20-30 слов. Я вам опишу чем я занимаюсь, а вы должны придумать и озвучить текст.Озвучивание2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад