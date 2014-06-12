Обработка и ретушь фотографий. Одно фото отредактирую бесплатно!!!
Предлагаю такие услуги:
1. Обрезка фото (отделение фото от фона)
2. Обтравка и ретушь изображения
3. Ретушь, цветокорекция изображения
4. Колаж
5. Фотомонтаж
6. Постер
7. Реставрация фото
8. Переобразование черно белых фото в цветные
9. Создание графических схем
10 Создание иконок
11. Создание логотипов
12. Создание персонажа
13. Листовки
14. Анимация GIF
15. Баннеры
16. Илюстрации
Контактная информация:
vladimirleonenko88 - Skype
Принимаю заказы без предоплаты
Стоимость услуг договорная
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга