vovanista

Владимир Леоненко vovanista

 
35 летУкраина/Полтава
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Обработка и ретушь фотографий. Одно фото отредактирую бесплатно!!!

Предлагаю такие услуги:

1. Обрезка фото (отделение фото от фона)

2. Обтравка и ретушь изображения

3. Ретушь, цветокорекция изображения

4. Колаж

5. Фотомонтаж

6. Постер

7. Реставрация фото

8. Переобразование черно белых фото в цветные

9. Создание графических схем

10 Создание иконок

11. Создание логотипов

12. Создание персонажа

13. Листовки

14. Анимация GIF

15. Баннеры

16. Илюстрации

Контактная информация:

[email protected]

vladimirleonenko88 - Skype

Принимаю заказы без предоплаты

Стоимость услуг договорная

Реставрация фотоРетушь фото
Отзывы заказчиков
kurulo
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Корректировка 2-х рисунков
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга