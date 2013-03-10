В работе над проектом Екатерина показала себя как профессионал. С первого раза поняла что нужно и сама составила ТЗ. Хоть сроки несколько затянулись, но лишь по причине всё прибавляющихся требований ) (Цена, кстати, не изменилассь) При этом на все замечания и правки реагировала быстрым исправлением. Очень доволен сотрудничеством. Если бы было можно, поставил бы 11 баллов )))