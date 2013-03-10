vp0201

Екатерина vp0201

 
42 годаКазахстан/Караганда
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Программирование (VB, VBA, C++, Delphi, БД, WinAPI и др). Общий стаж 7 лет.

Два диплома ВО с отличием по совершенно различным техническим специальностям.

Ряд сертификатов и свидетельств (в т.ч. художественная школа).

Прикладное программирование (VB, VBA, VBScript, Delphi, C++, БД., WinAPI, Dll) с общим стажем 7 лет.

Уверенное пользование всеми основными офисными, интернет, дизайнерскими программами.

Технический английский в ряде отраслей промышленности.

Легко обучаюсь, что подтверждается разнообразием полученных образований.

Ответственна, пунктуальна, коммуникабельна.

Рассматриваю все разумные предложения удаленной работы.

e-mail: [email protected]

DelphiVBA
Отзывы заказчиков
pakaln
Эдуард 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Срочно/макрос для файла по Чехии (Курорты)
Успех. Дополнительные пожелания были восприняты внимательно и исполнительно. Спасибо.
У этих людей все серьезно и надежно 100%. Для меня - новый уровень. Только советую заранее уточнять сроки и форму оплаты.
Ответный отзыв
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Курсовая Информацион. безопасность автомат. систем
Приятно иметь дело с профессионалом. Рекомендую к сотрудничеству!
Агентство по студенческим работам. Соответственно - все серьезно, адекватно и надежно. Диалог конструктивный. Один минус - высокая зависимость от ИЗМЕНЧИВЫХ прихотей тех самых студентов и их проверяющих.
Ответный отзыв
Maltry
Максим 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Обработчик файлов Excel (прайсов)
В работе над проектом Екатерина показала себя как профессионал. С первого раза поняла что нужно и сама составила ТЗ. Хоть сроки несколько затянулись, но лишь по причине всё прибавляющихся требований ) (Цена, кстати, не изменилассь) При этом на все замечания и правки реагировала быстрым исправлением. Очень доволен сотрудничеством. Если бы было можно, поставил бы 11 баллов )))
В целом - все нормально, как обычно. Но человек заказывал не себе, поэтому по-ходу работы возникло ОЧЕНЬ много внезапных пожеланий и дополнительных деталей. А бюджет, как вы понимаете, увеличивать постеснялся))))
Ответный отзыв
ks-fan
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Работа с таблицами Excel на Delphi
Все было сделано в срок и на высшем уровне! Рекомендую!
Проблем не возникло никаких. Адекватный, понимающий заказчик. Поскольку задание было срочное, по инициативе заказчика оплата была произведена сразу после показа черновой бета-демо-версии программы, даже без проверки окончательного варианта (чтобы не тратить время на ограниченные демо-версии), что бывает нечасто.
Ответный отзыв
Argo_com
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Программа для показа слов
Все сделано быстро и в полном соответствии с заданием.
Очень толковый, но и требовательный (даже может быть чуть придирчивый) заказчик.
Ответный отзыв