Программирование (VB, VBA, C++, Delphi, БД, WinAPI и др). Общий стаж 7 лет.
Два диплома ВО с отличием по совершенно различным техническим специальностям.
Ряд сертификатов и свидетельств (в т.ч. художественная школа).
Прикладное программирование (VB, VBA, VBScript, Delphi, C++, БД., WinAPI, Dll) с общим стажем 7 лет.
Уверенное пользование всеми основными офисными, интернет, дизайнерскими программами.
Технический английский в ряде отраслей промышленности.
Легко обучаюсь, что подтверждается разнообразием полученных образований.
Ответственна, пунктуальна, коммуникабельна.
Рассматриваю все разумные предложения удаленной работы.
e-mail: [email protected]
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Успех. Дополнительные пожелания были восприняты внимательно и исполнительно. Спасибо.
Ответный отзыв
У этих людей все серьезно и надежно 100%. Для меня - новый уровень. Только советую заранее уточнять сроки и форму оплаты.
$20
10 баллов
11 лет назад
Приятно иметь дело с профессионалом. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Агентство по студенческим работам. Соответственно - все серьезно, адекватно и надежно. Диалог конструктивный. Один минус - высокая зависимость от ИЗМЕНЧИВЫХ прихотей тех самых студентов и их проверяющих.
$20
10 баллов
11 лет назад
В работе над проектом Екатерина показала себя как профессионал. С первого раза поняла что нужно и сама составила ТЗ. Хоть сроки несколько затянулись, но лишь по причине всё прибавляющихся требований ) (Цена, кстати, не изменилассь) При этом на все замечания и правки реагировала быстрым исправлением. Очень доволен сотрудничеством. Если бы было можно, поставил бы 11 баллов )))
Ответный отзыв
В целом - все нормально, как обычно. Но человек заказывал не себе, поэтому по-ходу работы возникло ОЧЕНЬ много внезапных пожеланий и дополнительных деталей. А бюджет, как вы понимаете, увеличивать постеснялся))))
$20
10 баллов
11 лет назад
Все было сделано в срок и на высшем уровне! Рекомендую!
Ответный отзыв
Проблем не возникло никаких. Адекватный, понимающий заказчик. Поскольку задание было срочное, по инициативе заказчика оплата была произведена сразу после показа черновой бета-демо-версии программы, даже без проверки окончательного варианта (чтобы не тратить время на ограниченные демо-версии), что бывает нечасто.
$1
10 баллов
11 лет назад
Все сделано быстро и в полном соответствии с заданием.
Ответный отзыв
Очень толковый, но и требовательный (даже может быть чуть придирчивый) заказчик.