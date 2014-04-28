Срочно/макрос для файла по Чехии (Курорты)

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Прошу создать макрос для файла по Чехии (Курорты)

1-2 файл Исходный вариант

3 файл как он должен выглядеть после изменения

Каждый лист должен быть в отдельном файле.

10 лет назад
pakaln
Эдуард 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vp0201
42 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Успех. Дополнительные пожелания были восприняты внимательно и исполнительно. Спасибо.
У этих людей все серьезно и надежно 100%. Для меня - новый уровень. Только советую заранее уточнять сроки и форму оплаты.
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