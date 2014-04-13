Вытащить информацию из DLL

$300
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Есть сайт с тестами а также есть ответы на эти тесты которые находятся в файле DLL, также есть программа которая может вытаскивать ответы из DLL но проблема в том что вопросы и ответы каждый рас разные, DLL генерирует случные данные для некоторых вопросов в этом и заключается проблема =( Необходимо найти решение как сдать экзамен на сайте и вытащить нужные ответы.

1. http://rghost.ru/54428969 тут тест "так он выглядит на сайте"

2. http://rghost.ru/54428983 тут программа которая вытаскивает ответы из DLL

Необходимо найти решение как сдавать тест и вытаскивать нужные ответы.

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10 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)
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