Введение в Transact-SQL

1. Оптимизировать код решения задания 4: избавиться от условного оператора, должен остаться только цикл WHILE, при этом код должен по-прежнему работать как для нуля и положительных чисел, так и для отрицательных.

2. Определить, имеет ли пользователь право доступа к полю 'CardNumber', таблицы CreditCard в базе данных AdventureWorks2008. Если доступ есть, то вывести «Доступ есть», иначе – «В доступе отказано».

3. Написать программу пересчета веса из фунтов в килограммы (1 фунт равняется 453,6 г). Результат должен быть выведен следующим образом, например:

3.3 фунт(а/ов) – это 1 кг 496 г.

4. Вывести информацию о текущих именах сервера, учетной записи и пользователя базы данных в следующем виде:

Вы вошли на сервер User400-01\SQL2008 как User400-01\User with dbo permissions.

5. Определить количество часов и минут, прошедших со времени запуска служб MS SQL Server.

6. Определить, является ли текущий год високосным.

7. Найти сумму чисел в заданной строке символов.

8. Определить величину оплаты за отправку телеграммы. Признаком завершения телеграммы является точка. Стоимость одного слова 33 коп, результат вывести с указанием количества рублей и копеек. Строка может содержать произвольное число пробелов.

9. Используя шифр Цезаря, зашифруйте заданную строку текста. Идея данного метода шифрования – алфавит размещается как бы по часовой стрелке. Для шифровки буквы текста заменяются буквами, отстоящими на заданное число букв (сдвиг) по часовой стрелке.

10. Известна фамилия, имя и отчество пользователя. Найти число его личности. Правило получения числа личности: каждой букве сопоставлено число – порядковый номер буквы в алфавите. Эти числа складываются, если полученная сумма не является однозначным числом, то цифры числа снова складываются и так до тех пор, пока не будет получено однозначное число.

Некоторый теоритический материал c примерами в прикрепленном файле.