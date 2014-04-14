Введение в Transact-SQL

Нужно доработать бд аксесс, цель базы данных планирование в фирме (экономические вопросы я поясню) принципиально нужно добавить несколько запросов и несколько форм. Работа без программирования со стандартными средствами программы.
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1. Оптимизировать код решения задания 4: избавиться от условного оператора, должен остаться только цикл WHILE, при этом код должен по-прежнему работать как для нуля и положительных чисел, так и для отрицательных.
2. Определить, имеет ли пользователь право доступа к полю 'CardNumber', таблицы CreditCard в базе данных AdventureWorks2008. Если доступ есть, то вывести «Доступ есть», иначе – «В доступе отказано».
3. Написать программу пересчета веса из фунтов в килограммы (1 фунт равняется 453,6 г). Результат должен быть выведен следующим образом, например:
3.3 фунт(а/ов) – это 1 кг 496 г.
4. Вывести информацию о текущих именах сервера, учетной записи и пользователя базы данных в следующем виде:
Вы вошли на сервер User400-01\SQL2008 как User400-01\User with dbo permissions.
5. Определить количество часов и минут, прошедших со времени запуска служб MS SQL Server.
6. Определить, является ли текущий год високосным.
7. Найти сумму чисел в заданной строке символов.
8. Определить величину оплаты за отправку телеграммы. Признаком завершения телеграммы является точка. Стоимость одного слова 33 коп, результат вывести с указанием количества рублей и копеек. Строка может содержать произвольное число пробелов.
9. Используя шифр Цезаря, зашифруйте заданную строку текста. Идея данного метода шифрования – алфавит размещается как бы по часовой стрелке. Для шифровки буквы текста заменяются буквами, отстоящими на заданное число букв (сдвиг) по часовой стрелке.
10. Известна фамилия, имя и отчество пользователя. Найти число его личности. Правило получения числа личности: каждой букве сопоставлено число – порядковый номер буквы в алфавите. Эти числа складываются, если полученная сумма не является однозначным числом, то цифры числа снова складываются и так до тех пор, пока не будет получено однозначное число.
Некоторый теоритический материал c примерами в прикрепленном файле.
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