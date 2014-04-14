Доработка БД ACCESS

$50
Базы данныхЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Нужно доработать бд аксесс, цель базы данных планирование в фирме (экономические вопросы я поясню) принципиально нужно добавить несколько запросов и несколько форм. Работа без программирования со стандартными средствами программы.

10 лет назад
IsaakShtern
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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