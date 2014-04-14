Доработка БД ACCESS

Необходимо написать программу для учета вышедших публикаций в СМИ и построения отчетов по различным параметрам. Программа должна быть написана на любом языке программирования с использованием БД MySQL. Программа не должна быть привязана к доменному имени. ТЗ в прикрепленном ...
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Нужно доработать бд аксесс, цель базы данных планирование в фирме (экономические вопросы я поясню) принципиально нужно добавить несколько запросов и несколько форм. Работа без программирования со стандартными средствами программы.
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