Создать сайт с БД

Необходимо написать программу для учета вышедших публикаций в СМИ и построения отчетов по различным параметрам.

Программа должна быть написана на любом языке программирования с использованием БД MySQL.

Программа не должна быть привязана к доменному имени.

ТЗ в прикрепленном файле.

Пожалуйста, пишите ориентировочные срок и цену.

Условия оплаты для пользователей с низким рейтингом: 50% предоплата ПОСЛЕ показа первых результатов. Оставшиеся 50% после окончательной сдачи работы.

Если что по ходу работы будет непонятно - я на связи круглосуточно.