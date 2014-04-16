Разработка базы данных

Техническое задание на разработку базы данных и подбор рассылочного сервиса

Цель: сделать базу данных, наполнить ее контактами, синхронизировать с рассылочным сервисом для рассылки писем, синхронизировать с сайтом для наполнения посетителями, сделать платный сервис по отбору и рассылке посетителями своих электронных писем

Задачи:

1. Спроектировать общую клиентскую базу данных.

Требования к базе

a. Поля

i. ФИО

ii. Компания

iii. Должность

iv. Рабочий телефон

v. Мобильный телефон

vi. Адрес электронной почты

vii. Другие поля (согласовываются дополнительно)

b. Редактируемые поля

c. Получение выборок из базы по критериям

2. Разработать механизм перевода данных из визиток в цифровой вид с последующим занесением информации в соответствующие поля базы.

3. Перенести информацию из 10000 визиток в базу.

4. Перевести в общую клиентскую базу информацию по 2500 контактам из базы, экспортированной из i-phone.

5. Перенести в общую клиентскую базу 130000 контактов из другой электронной базы.

6. Подобрать рассылочный сервис для общей клиентской базы по следующим критериям:

a. Безопасность – третьи лица, в т.ч. сервис рассылок, не должны иметь доступ к контактам клиентской базы.

b. Максимально возможно высокий показатель по доставке писем.

7. Наладить полную совместимость между базой и рассылочным сервисом с целью провести рассылку писем адресатам, отобранным по определенным критериям.

8. Интегрировать клиентскую базу с сайтом для возможности заполнения базы посетителями сайта.

9. Создать форму на сайте, по которой посетители смогут делать запросы в базу и получать информацию о количестве компаний, соответствующих критериям запросов.

10. Сделать механизм, по которому посетители сайта за плату получат возможность отправить свое письмо компаниям, соответствующим критериям запроса, при этом не получая доступа к контактным данным этих компаний.