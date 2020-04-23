Python пять скриптов (домашнее задание)

Требуется разработать скрипты для выполнения различных задач. Небольшая часть работы уже сделана. Для более подробной информации обращайтесь в ЛС, пришлю ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Начну с главного:
1. Сделать нужно сегодня (23.04.2014)
2. Язык программирования Python
3. К каждой строчке кода нужны комменты, объясняющие что там сделано.
Нужны 5 скриптов, умеющих брать из текстового файла текст (на китайском) и:
Скрипт 1. Подсчитать число слов и вывести на экран* (*1 иероглиф = 1 слово)
Скрипт 2. Выписать в один файл топ-10 самых популярных слов вместе с количеством их употребления
Скрипт 3. Выписать в другой файл топ-10 самых популярных слов, исключая служебные частицы речи*** и знаки препинания, вместе с количеством их употребления (***и в комментах к коду указать куда вписать исключение служебных частиц)
Скрипт 4. Выписать в третий файл топ-100 самых популярных пар слов
Скрипт 5. Что-нибудь, по вашему мнению, осмысленное, сотворенное в том же духе.
Если согласны- звоните/кидайте неотвечку и перезвоню
Деньги могу дать следующими образом:
1. Любым способом, который нас обоих устраивает - звоните
2. Через киви
3. В руки (если согласны отдать 5 скриптов сегодня, а деньги получить завтра в Москве(где ни будь в центре).
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