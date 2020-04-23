Python пять скриптов (домашнее задание)

$13
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Начну с главного:

1. Сделать нужно сегодня (23.04.2014)

2. Язык программирования Python

3. К каждой строчке кода нужны комменты, объясняющие что там сделано.

Нужны 5 скриптов, умеющих брать из текстового файла текст (на китайском) и:

Скрипт 1. Подсчитать число слов и вывести на экран* (*1 иероглиф = 1 слово)

Скрипт 2. Выписать в один файл топ-10 самых популярных слов вместе с количеством их употребления

Скрипт 3. Выписать в другой файл топ-10 самых популярных слов, исключая служебные частицы речи*** и знаки препинания, вместе с количеством их употребления (***и в комментах к коду указать куда вписать исключение служебных частиц)

Скрипт 4. Выписать в третий файл топ-100 самых популярных пар слов

Скрипт 5. Что-нибудь, по вашему мнению, осмысленное, сотворенное в том же духе.

Если согласны- звоните/кидайте неотвечку и перезвоню

Деньги могу дать следующими образом:

1. Любым способом, который нас обоих устраивает - звоните

2. Через киви

3. В руки (если согласны отдать 5 скриптов сегодня, а деньги получить завтра в Москве(где ни будь в центре).

Python
10 лет назад
saintsloth
Дмитрий 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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