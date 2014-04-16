Проектирование БД

Базы данныхЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Требуется разработать скрипты для выполнения различных задач. Небольшая часть работы уже сделана. Для более подробной информации обращайтесь в ЛС, пришлю ТЗ.

10 лет назад
Ilyu5hQa
Илья 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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