vpk1961

Владимир Козлов vpk1961

 
62 годаРоссия/Электросталь
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Козлов Владимир Павлович

Возраст: 46

Телефон: 8-962-975-49-53

e-mail: [email protected]

icq: 450-179-186

Образование: 1979-1985 Бакинский Азинефтехим им. М.Азизбекова

Факультет геология и разведка нефтяных

и газовых месторождений

1990-1990 Бакинский общественный институт математических

методов управления производством

Профессиональный опыт: Руководство IT отдела банка.Проектирование баз

данных на Oracle, разработка серверной части на PL/SQL

и Delphi. Языки программирования:

PL/SQL, PHP, JavaScript, Ajax, Delphi, Perl, HTML, unix shell,

C++, Clipper, FoxPro.

Создал сайты: calihealth.com, vsmoto.com

Поддержка АБС, Разработка и внедрение приложений

на Delphi 5, PL/SQL.

Поддержка и развитие Intranet сети (Apache+PHP),

контроль выхода в Internet.

Разработка и внедрение приложений на Delphi 5,

PL/SQL, PHP.

Поддержка и развитие Intranet сети (Apache+PHP),

контроль выхода в Internet.

Поддержка локальных приложений на Clipper,

FoxPro. Администрирование АБС на базе серверов:

Oracle 8i (UnixWare 7.1.1), Novell 4.1, Windows2000

и ЛВС из 50 рабочих мест.

Разработка программного модуля по автоматизации кредитной

работы банка. Адаптация АБС к новому плану счетов.

Поддержка АБС (Clipper 5.3)

Контроль выхода в Internet.

Разработка и внедрение автоматизированых систем

"Подготовка и планирование производства",

"Структура изделия", "Технология производства",

"Материалы и комплектующие", "Обработка нарядов в цехах",

"Складской учет комплектующих и готовой продукции",

"Учет кадров", "Бухгалтерский учет".

Администрирование почтового сервера на FreeBSD.

База данных: Informix 4.1 (4GL) под ОС Unix System V 3.2

затем все было перенесено на Informix 7.0 (IBM RS6000,

IBM AIX).

Разработка и внедрение автоматизированых систем

"Планирование производства", "Складской учет",

"Реализация готовой продукции" на Бакинской

бисквитной фабрике, Бакинском кондитерском комбинате,

Бакинском пивзаводе, Бакинском тобачном комбинате.

ДИАМС в.3.3 (СМ-1420) и FoxBase+ (PC).

PHPJavascriptOracleHTMLDelphiApachePerlAjaxFreeBSD