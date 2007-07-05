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Козлов Владимир Павлович
Возраст: 46
Телефон: 8-962-975-49-53
e-mail: [email protected]
icq: 450-179-186
Образование: 1979-1985 Бакинский Азинефтехим им. М.Азизбекова
Факультет геология и разведка нефтяных
и газовых месторождений
1990-1990 Бакинский общественный институт математических
методов управления производством
Профессиональный опыт: Руководство IT отдела банка.Проектирование баз
данных на Oracle, разработка серверной части на PL/SQL
и Delphi. Языки программирования:
PL/SQL, PHP, JavaScript, Ajax, Delphi, Perl, HTML, unix shell,
C++, Clipper, FoxPro.
Создал сайты: calihealth.com, vsmoto.com
Поддержка АБС, Разработка и внедрение приложений
на Delphi 5, PL/SQL.
Поддержка и развитие Intranet сети (Apache+PHP),
контроль выхода в Internet.
Разработка и внедрение приложений на Delphi 5,
PL/SQL, PHP.
Поддержка и развитие Intranet сети (Apache+PHP),
контроль выхода в Internet.
Поддержка локальных приложений на Clipper,
FoxPro. Администрирование АБС на базе серверов:
Oracle 8i (UnixWare 7.1.1), Novell 4.1, Windows2000
и ЛВС из 50 рабочих мест.
Разработка программного модуля по автоматизации кредитной
работы банка. Адаптация АБС к новому плану счетов.
Поддержка АБС (Clipper 5.3)
Контроль выхода в Internet.
Разработка и внедрение автоматизированых систем
"Подготовка и планирование производства",
"Структура изделия", "Технология производства",
"Материалы и комплектующие", "Обработка нарядов в цехах",
"Складской учет комплектующих и готовой продукции",
"Учет кадров", "Бухгалтерский учет".
Администрирование почтового сервера на FreeBSD.
База данных: Informix 4.1 (4GL) под ОС Unix System V 3.2
затем все было перенесено на Informix 7.0 (IBM RS6000,
IBM AIX).
Разработка и внедрение автоматизированых систем
"Планирование производства", "Складской учет",
"Реализация готовой продукции" на Бакинской
бисквитной фабрике, Бакинском кондитерском комбинате,
Бакинском пивзаводе, Бакинском тобачном комбинате.
ДИАМС в.3.3 (СМ-1420) и FoxBase+ (PC).
- $20Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад