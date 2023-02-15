Нужен логотип, простой, минималистичный. Для использования на сайте нотариальных услуг. Пишите сразу примерную цену
Логотипы и Знаки7 заявок
Закрыт
8 месяцев назад
Нужен логотип, простой, минималистичный. Для использования на сайте нотариальных услуг. Пишите сразу примерную цену
Задача в следующем: есть бизнес "автовыкуп" 1. Нужно прописать все ключевые слова которые касаются данной тематики (автовыкуп, выкуп после дтп, срочный автовыкп и т.д.) 2. Распеределить по группам обьявлений. 3. Прописать заголовки + описания (максимально насколько это возможно уникальные) Качество ...
Приветствую, нужно сделать простенький дизайн сайта автовыкупа. Примеры в каком духе сделать прикрепляю. Прошу указывать примерный срок а так же стоимость. Если сработаемся, есть еще пара проектов. https://avto-vykup.com.ua/ https://avto-skup.com.ua/