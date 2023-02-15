vroman

Роман vroman

 
28 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка google adwords

    Задача в следующем:  есть бизнес "автовыкуп" 1. Нужно прописать все ключевые слова которые касаются данной тематики (автовыкуп, выкуп после дтп, срочный автовыкп и т.д.) 2. Распеределить по группам обьявлений. 3. Прописать заголовки + описания (максимально насколько это возможно уникальные) Качество ...

    Google Ads
    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Дизайн сайта автовыкупа

    Приветствую, нужно сделать простенький дизайн сайта автовыкупа. Примеры в каком духе сделать прикрепляю. Прошу указывать примерный срок а так же стоимость. Если сработаемся, есть еще пара проектов.  https://avto-vykup.com.ua/ https://avto-skup.com.ua/

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад
Отзывы фрилансеров
StaroselcevDanil
21 годУкраина
год в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
год назад
Дизайн сайта автовыкупа
Благодарю за интересный проект, было приятно сотрудничать. Были проблемы с коммуникацией на фоне ситуации с электроэнергией, но совместными усилиями нам удалось довести проект до конца, не смотря на все проблемы. Рекомендую данного заказчика!
Рекомендую исполнителя, несмотря на то что информации от меня было мало и коммуницировать со мной было сложно, Данил делал все вовремя и с уточняющими вопросами. Проект доделали до конца и работой я доволен. Буду по необходимости обращаться еще.
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