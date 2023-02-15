Дизайн сайта автовыкупа

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Завершен71 заявка1068 просмотров

Приветствую, нужно сделать простенький дизайн сайта автовыкупа. Примеры в каком духе сделать прикрепляю.

Прошу указывать примерный срок а так же стоимость.

Если сработаемся, есть еще пара проектов. 

https://avto-vykup.com.ua/

https://avto-skup.com.ua/

3 года назад
vroman
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

StaroselcevDanil
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$30
5 дней
Escrow
Рекомендую исполнителя, несмотря на то что информации от меня было мало и коммуницировать со мной было сложно, Данил делал все вовремя и с уточняющими вопросами. Проект доделали до конца и работой я доволен. Буду по необходимости обращаться еще.
Благодарю за интересный проект, было приятно сотрудничать. Были проблемы с коммуникацией на фоне ситуации с электроэнергией, но совместными усилиями нам удалось довести проект до конца, не смотря на все проблемы. Рекомендую данного заказчика!

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