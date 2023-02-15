Требуется редизайн существующего веб-сайта. Бюджет на проект составляет 300-350 USD. Срок выполнения работы — 2-3 недели. Исполнитель получит ссылки на сайт для работы.
Дизайн сайта автовыкупа
Приветствую, нужно сделать простенький дизайн сайта автовыкупа. Примеры в каком духе сделать прикрепляю.
Прошу указывать примерный срок а так же стоимость.
Если сработаемся, есть еще пара проектов.
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