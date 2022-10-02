Необходимо нарисовать дизайн одностраничного сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт57 заявок900 просмотров

Тема: вывоз мусора и хлама в Москве

Срок: неделя. До 02.10.2022, до 19.00

Стоимость – 3 000 рублей

Пишите в личные сообщения. Подробности обсудим в процессе переписки.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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