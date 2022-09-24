Редизайн сайта, по референсам

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Закрыт47 заявок704 просмотра

Здравствуйте. Есть сайт tsk.ua . Нужно пару страниц убрать и сделать редизайн остальных.

Примеры, которые нравятся - https://tsk.club/model3https://www.tesla.com/

Пишите свой опыт, показывайте примеры.

Бюджет около 5000грн, сроки 4-5 дней с моб версией.

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