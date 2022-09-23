Дизайн сайта медицинской тематики

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Завершен1 заявка60 просмотров

Создать уникальный дизайн сайта на основе имеющегося прототипа

3 года назад
sanchoroz
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$130
5 дней
Escrow
Спасибо Денису за качественно выполненную работу, все на высшем уровне и главное - быстро. Будем и далее сотрудничать.
Спасибо за интересный проект. Очень приятный человек и отличный заказчик! Буду рад сотрудничать дальше. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад

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