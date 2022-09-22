Ищется дизайнер для создания главной страницы сайта о душе. Дизайн должен быть стильным, с акцентом на удобочитаемость текста. Предпочтителен строгий стиль с элементами эзотерики, без использования защищенного контента. Возможность представить начерновой вариант дизайна приветствуется. Структура контента должна соответствовать текущему сайту.
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