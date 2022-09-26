Дизайн одной странички, 50 долл.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок1641 просмотр
#1$50

Дизайн главной странички, 50 долл.

Добрый день, я автор научно популярных книг о душе, это фундаментальные исследования, на данный момент вышло 4 тома. Так что сайт не должен быть похож на сайт какой-нибудь гадалки или поэта.

Вместе с тем, все же, тема души относится по факту к эзотерики в современном понимании. Поэтому дизайн должен иметь более менее строгий стиль, но вольности допускаются. Однако без перебора.

Я ищу дизайнера с чувством стиля, с определенной душеной гармонией, если угодно. Так что, я вовсе не ориентируюсь на дизайн мэйнстрим, обязательно каких-то устоящихся каноны. С другой стороны, и прицельно ничего против них не имею.

Дизайн должен иметь стильный вид, возможно передавать ощущение важности исследований, возвышенной тайны с душевным или в меру техно уклоном. Однако это лишь предложения, а не рекомендации. Изучите контент текущего сайта, просьба отразить именно ваше видение и ваш стиль. Именно для этого я и создаю конкурс.

Возможно 1800 гривен за одну страничку, дизайнеру высокого уровня может показаться неинтересным разрабатывать полную версию дизайна без гарантий выигрыша. Поэтому допускается такой момент: вы вполне можете изложить свою версию дизайна начерно, в общих чертах. В таком случае указывайте это в заявке и если вы выиграете конкурс, доработаете детали.

Пожелания к дизайну: у сайта есть мобильная версия, однако дизайн вовсе не обязательно должен быть тянущимся, под мобильные. Насколько я понимаю, это накладывает ограничения на дизайн и стиль. Поэтому делайте как под ПК, а в случае чего я либо доплачу за вторую страничку, либо адаптируем сами.

В дизайне, цветовом решении, вам полная свобода , а вот содержимое и пункты меню и вообще структура контента должна повторять имеющийся сайт. (я имею ввиду не расположение, а сама возможность расположить эти объемы текста, контент. Возможно -1(аудиолеции будут удалены)

Также очень важно - текст на сайте должен очень удобно читаться, максимально легко читаться. Это одно из главных пожеланий. Сюда касается и подбор шрифта и контрастности и цветов текста и фона.

Было бы очень круто если бы вы смогли обеспечить и хорошую читаемость и все же не полную однотонность фона. Я понимаю, это в значительной мере взаимоисключающие параметры - по возможности.

И конечно, сайт не должен содержать картинок и решений, защищенных авторским правом.

Имеющийся сайт дорогидуши.com

3 года назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

margo_bukhta
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Отличный специалист, хорошо понимающий то что нужно по стилю в самых тонких оттенках, делающий именно то, что отражает в дизайне суть и дух проекта. По моему мнению, один такой специалист может заменить целую бригаду художников и стилистов.
Отличный заказчик, с которым комфортно работать! Понятная постановка задачи, на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Благодарю за сотрудничество! Рекомендую!

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