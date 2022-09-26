Требуется разработка 2 PSD-макетов карточек товаров для Вайлберис: один для вейпов и другой для расходников. Каждый макет должен включать 15 цветовых схем для возможности изменения изображений и текстов, обеспечивая разнообразие в дизайне.
Дизайн одной странички, 50 долл.
Дизайн главной странички, 50 долл.
Добрый день, я автор научно популярных книг о душе, это фундаментальные исследования, на данный момент вышло 4 тома. Так что сайт не должен быть похож на сайт какой-нибудь гадалки или поэта.
Вместе с тем, все же, тема души относится по факту к эзотерики в современном понимании. Поэтому дизайн должен иметь более менее строгий стиль, но вольности допускаются. Однако без перебора.
Я ищу дизайнера с чувством стиля, с определенной душеной гармонией, если угодно. Так что, я вовсе не ориентируюсь на дизайн мэйнстрим, обязательно каких-то устоящихся каноны. С другой стороны, и прицельно ничего против них не имею.
Дизайн должен иметь стильный вид, возможно передавать ощущение важности исследований, возвышенной тайны с душевным или в меру техно уклоном. Однако это лишь предложения, а не рекомендации. Изучите контент текущего сайта, просьба отразить именно ваше видение и ваш стиль. Именно для этого я и создаю конкурс.
Возможно 1800 гривен за одну страничку, дизайнеру высокого уровня может показаться неинтересным разрабатывать полную версию дизайна без гарантий выигрыша. Поэтому допускается такой момент: вы вполне можете изложить свою версию дизайна начерно, в общих чертах. В таком случае указывайте это в заявке и если вы выиграете конкурс, доработаете детали.
Пожелания к дизайну: у сайта есть мобильная версия, однако дизайн вовсе не обязательно должен быть тянущимся, под мобильные. Насколько я понимаю, это накладывает ограничения на дизайн и стиль. Поэтому делайте как под ПК, а в случае чего я либо доплачу за вторую страничку, либо адаптируем сами.
В дизайне, цветовом решении, вам полная свобода , а вот содержимое и пункты меню и вообще структура контента должна повторять имеющийся сайт. (я имею ввиду не расположение, а сама возможность расположить эти объемы текста, контент. Возможно -1(аудиолеции будут удалены)
Также очень важно - текст на сайте должен очень удобно читаться, максимально легко читаться. Это одно из главных пожеланий. Сюда касается и подбор шрифта и контрастности и цветов текста и фона.
Было бы очень круто если бы вы смогли обеспечить и хорошую читаемость и все же не полную однотонность фона. Я понимаю, это в значительной мере взаимоисключающие параметры - по возможности.
И конечно, сайт не должен содержать картинок и решений, защищенных авторским правом.
Имеющийся сайт дорогидуши.com
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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