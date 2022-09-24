Требуется разработать дизайн одностраничного сайта на тему вывоза мусора и хлама в Москве. Срок выполнения - неделя, стоимость - 3000 рублей. Ожидается креативный и функциональный подход к дизайну.
Сделать редизайн существующего сайта, бюджет 300usd, 2-3недели
Доброго времени суток, есть вебсайт, нужно сделать редизайн!
Ссылки брошу исполнителю,
300-350usd,
2-3 недели!
Выбранный исполнитель
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