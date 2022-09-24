Сделать редизайн существующего сайта, бюджет 300usd, 2-3недели

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок225 просмотров

Доброго времени суток, есть вебсайт, нужно сделать редизайн!

Ссылки брошу исполнителю,

300-350usd,

2-3 недели!

3 года назад
Alexsandr92648
Александр 
41 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

kate_design
Катя 
29 лет
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3 года назад
3 года назад
$350
21 день
Escrow

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