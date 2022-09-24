Необходимо разработать оформление для Twitch канала, включая баннер, аватарку, лого и различные рамки для вебки и чата. Также требуется создать фоны для начала стрима, перерыва и оффлайна, панели для подписчиков и донатеров, а также стингеры для переходов между сценами. Оформление должно быть минималистичным с неоновыми акцентами.