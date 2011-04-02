Специализируюсь в области написания авторских статей, копирайта/рерайта. Также занимаюсь техническим, художественным переводом с немецкого языка. Помимо этого, большой опыт преподавания немецкого и русского языков.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
14 лет назад
HTMLPHP
Катя быстро и качественно выполнила задание. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Было приятно работать с Романом. Задание было сформулировано четко, оплата произведена в срок. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Переводы
1 отзыв
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 3 дней
нет рейтинга