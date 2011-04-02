vulpido

Екатерина vulpido

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Специализируюсь в области написания авторских статей, копирайта/рерайта. Также занимаюсь техническим, художественным переводом с немецкого языка. Помимо этого, большой опыт преподавания немецкого и русского языков.

Отзывы заказчиков

safeway
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Перевести управление сайтом на немецкий язык
HTMLPHP
Катя быстро и качественно выполнила задание. Буду обращаться еще.
Было приятно работать с Романом. Задание было сформулировано четко, оплата произведена в срок. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $3
от 3 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 3 дней
нет рейтинга