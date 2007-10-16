ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город: Краснодар

Образование: Высшее

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет

ОПЫТ РАБОТЫ

Общий стаж: 15 лет

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Период работы: С октября 2004 по 2009

Должность: Главный инженер (Полная занятость)

В компании: Буденновское отделение Сбербанка России, г. Буденновск

Сберегательный Банк Российской Федерации

Должностные обязанности: Сопровождение банковского программного обеспечения, установка и эксплуатация.

Сопровождение сети (настройка коммутаторов), администрирование

серверов как windows, так и UNIX (по доп. офисам SCO UNIX), шлюза в

интернет (FreeBSD: ipfw, squid, sendmail). Настройка сетевого

оборудования (HP). Администрирование MS SQL серверов.

Настройка банкоматов.

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Период работы: С августа 1999 года

Должность: Инженер программист (Полная занятость)

В компании: ООО "Ставролен", г. Буденновск

Производство полиэтилена (Лукойл-нефтехим)

Должностные обязанности: Сопровождение сети (настройка коммутаторов и

прочего сетевого оборудования фирм HP, 3Com, различных DSL модемов).

Установка и сопровождение серверов Windows 2000, FreeBSD (DNS, DHCP,

Apache web server + PHP, MySQL, Squid и прочих служб).

Администрирование различных СУБД. Администрирование серверов Windows,

Novell Netware, FreeBSD Написание программ для автоматизации своей

работы и иногда работы других отделов, системная помощь прикладным

программистам. В частности:

программа по ведению учета вычислительной техники (PHP + MySQL),

система управления работами (некоторая "пародия" на MS Exchange) можно

посмотреть по адресу http://vvf.h12.ru/sdcw/index.php

система выпуска новостей http://vvf.h12.ru/news/

комплекс программ для анализа журнала squid и ведения учета и контроля

использованного трафика: при превышении определенного объема

использованного трафика компьютеру запрещается доступ в интернет.

Программирование на perl, PHP+MySQL, UNIX shell, javascript, python, ruby

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: Новочеркасский Государственный Технический Университет, г. Новочеркасск

Дата окончания: Июль 1999 года

Факультет: Информационных технологий и управления (системотехники и робототехники)

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Степень: Диплом

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ

Название курса: Администрирование MS SQL 2000

Учебное заведение: Support (С. Петербург)

Продолжительность: неделя

Дата окончания: Май 2002 года

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

Английский язык: Базовый

Компьютерные навыки: Умею разобраться в любой программе и даже более

(была бы цель и возможность).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Водительские права: Категория B