ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Город: Краснодар
Образование: Высшее
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат, детей нет
ОПЫТ РАБОТЫ
Общий стаж: 15 лет
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Период работы: С октября 2004 по 2009
Должность: Главный инженер (Полная занятость)
В компании: Буденновское отделение Сбербанка России, г. Буденновск
Сберегательный Банк Российской Федерации
Должностные обязанности: Сопровождение банковского программного обеспечения, установка и эксплуатация.
Сопровождение сети (настройка коммутаторов), администрирование
серверов как windows, так и UNIX (по доп. офисам SCO UNIX), шлюза в
интернет (FreeBSD: ipfw, squid, sendmail). Настройка сетевого
оборудования (HP). Администрирование MS SQL серверов.
Настройка банкоматов.
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Период работы: С августа 1999 года
Должность: Инженер программист (Полная занятость)
В компании: ООО "Ставролен", г. Буденновск
Производство полиэтилена (Лукойл-нефтехим)
Должностные обязанности: Сопровождение сети (настройка коммутаторов и
прочего сетевого оборудования фирм HP, 3Com, различных DSL модемов).
Установка и сопровождение серверов Windows 2000, FreeBSD (DNS, DHCP,
Apache web server + PHP, MySQL, Squid и прочих служб).
Администрирование различных СУБД. Администрирование серверов Windows,
Novell Netware, FreeBSD Написание программ для автоматизации своей
работы и иногда работы других отделов, системная помощь прикладным
программистам. В частности:
программа по ведению учета вычислительной техники (PHP + MySQL),
система управления работами (некоторая "пародия" на MS Exchange) можно
посмотреть по адресу http://vvf.h12.ru/sdcw/index.php
система выпуска новостей http://vvf.h12.ru/news/
комплекс программ для анализа журнала squid и ведения учета и контроля
использованного трафика: при превышении определенного объема
использованного трафика компьютеру запрещается доступ в интернет.
Программирование на perl, PHP+MySQL, UNIX shell, javascript, python, ruby
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: Новочеркасский Государственный Технический Университет, г. Новочеркасск
Дата окончания: Июль 1999 года
Факультет: Информационных технологий и управления (системотехники и робототехники)
Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Степень: Диплом
КУРСЫ И ТРЕНИНГИ
Название курса: Администрирование MS SQL 2000
Учебное заведение: Support (С. Петербург)
Продолжительность: неделя
Дата окончания: Май 2002 года
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Английский язык: Базовый
Компьютерные навыки: Умею разобраться в любой программе и даже более
(была бы цель и возможность).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Водительские права: Категория B
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