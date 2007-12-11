Основы нефтегазопромыслового дела (задания)

$20
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Нужно выполнить задания по основам нефтегазопромыслового дела. Нужно срочно. Для знающего человека там работы на 2-3 часа.

16 лет назад
vvf
46 летРоссия
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад